Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Российские шпажисты проиграли команде Казахстана в первом раунде командного турнира на ЧМ

Российские шпажисты проиграли команде Казахстана в первом раунде командного турнира на ЧМ
Комментарии

Российские шпажисты Дмитрий Гусев, Артём Саркисян, Никита Глазков и Павел Бузинов потерпели поражение от команды Казахстана в первом раунде (1/16 финала) командного турнира на чемпионате мира — 2025 по фехтованию.

Российские спортсмены уступили с общим счётом 35:45, ни разу не ведя в счёте по ходу встречи.

В 1/8 финала командного турнира по мужской шпаге Казахстан встретится со шпажистами из Китая.

Чемпионат мира по фехтованию проходит в Тбилиси с 22 по 30 июля. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе. Сборная России выступает на турнире в полном составе впервые с 2019 года.

Материалы по теме
Российские саблистки победили команду Польши в первом раунде командного турнира на ЧМ
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android