Российские шпажисты проиграли команде Казахстана в первом раунде командного турнира на ЧМ

Российские шпажисты Дмитрий Гусев, Артём Саркисян, Никита Глазков и Павел Бузинов потерпели поражение от команды Казахстана в первом раунде (1/16 финала) командного турнира на чемпионате мира — 2025 по фехтованию.

Российские спортсмены уступили с общим счётом 35:45, ни разу не ведя в счёте по ходу встречи.

В 1/8 финала командного турнира по мужской шпаге Казахстан встретится со шпажистами из Китая.

Чемпионат мира по фехтованию проходит в Тбилиси с 22 по 30 июля. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе. Сборная России выступает на турнире в полном составе впервые с 2019 года.