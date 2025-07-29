«Как обидно! Бросает из огня да в полымя». Губерниев — о серебре ЧМ Шлейхера и Тернового

Комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на серебряную медаль россиян Никиты Шлейхера и Руслана Тернового, которую они завоевали в синхронных прыжках с вышки на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре.

«Как же обидно! Шлейхер и Терновой… такой подарок Китай нам преподнёс. Но я настаиваю, что всё равно ребята — молодцы. Шлейхер и Терновой — вторые! Вторая медаль серебряная, на равных боремся с Китаем.

Всё равно хорошо, воодушевлены. Впереди — плавание. Какой сегодня день! Бросает из огня да в полымя всех нас», — сказал Губерниев в видеоролике, опубликованном в его телеграм-канале.

Шлейхер и Терновой боролись за золото вплоть до заключительного прыжка и уступили менее балла победителям, набрав в сумме 428,70. Победу одержали китайцы Цзылун Чэн и Цзыфэн Чжу с результатом 429,63 балла. Тройку призёров замкнули американцы Карсон Тайлер и Джошуа Хедберг (410,70).