Фото: реакция Тернового и Шлейхера на прыжок китайцев, которым уступили 0,93 балла на ЧМ
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Прыгуны в воду Руслан Терновой и Никита Шлейхер расстроились из-за серебряных наград чемпионата мира — 2025 в синхронных прыжках с вышки 10 м. Они боролись за золото вплоть до заключительного прыжка, были лидерами и уступили менее балла китайскому дуэту Цзылун Чэн и Цзыфэн Чжу.
В борьбе за победу Терновой и Шлейхер проиграли китайцам всего лишь 0,93 балла. После финального прыжка соперников российские прыгуны вскинули руки к небу и не скрыли расстроенных чувств.
Водные виды спорта. ЧМ-2025. Прыжки в воду
Мужчины. Синхронные прыжки 10 м
29 июля 2025, вторник. 12:24 МСК
Окончено
1
Китай
2
Россия
3
США
Фото: Кадр из трансляции
Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Прыжки в воду. Мужчины. Вышка 10 м. Результаты:
- Китай — 429,63 балла.
- Россия — 428,70.
- США — 410,70.
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