Фото: реакция Тернового и Шлейхера на прыжок китайцев, которым уступили 0,93 балла на ЧМ

Прыгуны в воду Руслан Терновой и Никита Шлейхер расстроились из-за серебряных наград чемпионата мира — 2025 в синхронных прыжках с вышки 10 м. Они боролись за золото вплоть до заключительного прыжка, были лидерами и уступили менее балла китайскому дуэту Цзылун Чэн и Цзыфэн Чжу.

В борьбе за победу Терновой и Шлейхер проиграли китайцам всего лишь 0,93 балла. После финального прыжка соперников российские прыгуны вскинули руки к небу и не скрыли расстроенных чувств.

Фото: Кадр из трансляции

Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Прыжки в воду. Мужчины. Вышка 10 м. Результаты: