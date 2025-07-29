Румын Давид Попович выиграл золото ЧМ-2025 на 200 м вольным стилем
Поделиться
Олимпийский чемпион 2024 года румынский пловец Давид Попович завоевал золотую медаль чемпионата мира — 2025 в Сингапуре на дистанции 200 м вольным стилем. Он показал результат 1.43,53.
Серебряную награду взял американец Люк Хобсон с отставанием 0,31 секунды от победителя. Тройку призёров замкнул японец Тацуя Мураса (+1,01).
Водные виды спорта. ЧМ-2025. Плавание
Мужчины. 200 м вольный стиль
29 июля 2025, вторник. 14:05 МСК
Окончено
1
Давид Попович
Румыния
1:43.53
2
Люк Хобсон
США
+0.31
3
Тацуя Мураса
Япония
+1.01
Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Плавание. Мужчины. 200 м вольный стиль. Результаты:
- Давид Попович (Румыния) — 1.43,53.
- Люк Хобсон (США) — отставание 0,31.
- Тацуя Мураса (Япония) +1,01.
- Хван Сун Ву (Южная Корея) +1,19.
- Камиль Серадский (Польша) +1,69.
- Карло Д'амброзио (Италия) +1,74.
Материалы по теме
Комментарии
- 29 июля 2025
-
15:16
-
15:07
-
14:59
-
14:50
-
14:43
-
14:37
-
14:34
-
14:31
-
14:22
-
14:11
-
13:47
-
13:43
-
13:35
-
13:23
-
12:47
-
12:39
-
11:29
-
10:58
-
10:36
-
09:47
-
09:30
-
09:12
-
08:52
-
05:45
-
00:47
- 28 июля 2025
-
22:58
-
22:42
-
21:54
-
21:10
-
18:38
-
17:35
-
17:16
-
17:10
-
16:47
-
16:43