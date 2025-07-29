Румын Давид Попович выиграл золото ЧМ-2025 на 200 м вольным стилем

Олимпийский чемпион 2024 года румынский пловец Давид Попович завоевал золотую медаль чемпионата мира — 2025 в Сингапуре на дистанции 200 м вольным стилем. Он показал результат 1.43,53.

Серебряную награду взял американец Люк Хобсон с отставанием 0,31 секунды от победителя. Тройку призёров замкнул японец Тацуя Мураса (+1,01).

Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Плавание. Мужчины. 200 м вольный стиль. Результаты: