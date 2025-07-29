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Румын Давид Попович выиграл золото ЧМ-2025 на 200 м вольным стилем

Румын Давид Попович выиграл золото ЧМ-2025 на 200 м вольным стилем
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Олимпийский чемпион 2024 года румынский пловец Давид Попович завоевал золотую медаль чемпионата мира — 2025 в Сингапуре на дистанции 200 м вольным стилем. Он показал результат 1.43,53.

Серебряную награду взял американец Люк Хобсон с отставанием 0,31 секунды от победителя. Тройку призёров замкнул японец Тацуя Мураса (+1,01).

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Плавание
Мужчины. 200 м вольный стиль
29 июля 2025, вторник. 14:05 МСК
Окончено
1
Давид Попович
Румыния
1:43.53
2
Люк Хобсон
США
+0.31
3
Тацуя Мураса
Япония
+1.01

Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Плавание. Мужчины. 200 м вольный стиль. Результаты:

  1. Давид Попович (Румыния) — 1.43,53.
  2. Люк Хобсон (США) — отставание 0,31.
  3. Тацуя Мураса (Япония) +1,01.
  4. Хван Сун Ву (Южная Корея) +1,19.
  5. Камиль Серадский (Польша) +1,69.
  6. Карло Д'амброзио (Италия) +1,74.
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