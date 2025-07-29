«Сами отдали победу китайцам». Терновой — о серебре чемпионата мира в прыжках в воду

Прыгун в воду Руслан Терновой оценил завоевание серебряной медали чемпионата мира — 2025 в Сингапуре в синхронных прыжках с вышки в дуэте с Никитой Шлейхером.

Терновой и Шлейхер боролись за золото вплоть до заключительного прыжка, были лидерами и уступили менее балла китайскому дуэту Цзылун Чэн и Цзыфэн Чжу.

«Мы последним прыжком накосячили и сами отдали победу китайцам. Не могу сказать, что есть вопросы к судьям, нам самим нужно было делать каждый прыжок лучше. Тогда и вопросов не будет, и оценки будут соответствующие.

Этот прыжок у нас один из самых стабильных на самом деле, не 10 из 10, но стабильный. Не скажу, что мы его завалили, но не прыгнули так, как должны были», — передаёт слова Тернового корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.