Терновой — о серебре ЧМ: мысль, что сейчас прыгну и стану чемпионом мира, конечно, была

Российский прыгун в воду Руслан Терновой заявил, что думал о том, что их последний прыжок с Никитой Шлейхером в финале синхронных прыжков с вышки может стать победным.
«Видел, что ведём у китайцев, но я не смотрел оценки, примерно в голове держал, что больше 10 баллов преимущество. Не скажу, что это сбило, просто не получился последний прыжок. Не объяснить это. Мысль, что сейчас прыгну и стану чемпионом мира, конечно, была. Но я сразу её откинул.
Мы не так давно прыгаем вместе, но когда встали в синхрон и сейчас — небо и земля, это одна из наших лучших серий на соревнованиях. Поэтому в целом мы довольны. Мы уже спрыгались, спелись. Понятно, что лидировали, отдали первое место, тренер тоже расстроен. Но что поделать», — передаёт слова Тернового корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
- 29 июля 2025
-
15:16
-
15:07
-
14:59
-
14:50
-
14:43
-
14:37
-
14:34
-
14:31
-
14:22
-
14:11
-
13:47
-
13:43
-
13:35
-
13:23
-
12:47
-
12:39
-
11:29
-
10:58
-
10:36
-
09:47
-
09:30
-
09:12
-
08:52
-
05:45
-
00:47
- 28 июля 2025
-
22:58
-
22:42
-
21:54
-
21:10
-
18:38
-
17:35
-
17:16
-
17:10
-
16:47
-
16:43