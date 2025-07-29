Терновой — о серебре ЧМ: мысль, что сейчас прыгну и стану чемпионом мира, конечно, была

Российский прыгун в воду Руслан Терновой заявил, что думал о том, что их последний прыжок с Никитой Шлейхером в финале синхронных прыжков с вышки может стать победным.

«Видел, что ведём у китайцев, но я не смотрел оценки, примерно в голове держал, что больше 10 баллов преимущество. Не скажу, что это сбило, просто не получился последний прыжок. Не объяснить это. Мысль, что сейчас прыгну и стану чемпионом мира, конечно, была. Но я сразу её откинул.

Мы не так давно прыгаем вместе, но когда встали в синхрон и сейчас — небо и земля, это одна из наших лучших серий на соревнованиях. Поэтому в целом мы довольны. Мы уже спрыгались, спелись. Понятно, что лидировали, отдали первое место, тренер тоже расстроен. Но что поделать», — передаёт слова Тернового корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.