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Терновой — о серебре ЧМ: мысль, что сейчас прыгну и стану чемпионом мира, конечно, была

Терновой — о серебре ЧМ: мысль, что сейчас прыгну и стану чемпионом мира, конечно, была
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Российский прыгун в воду Руслан Терновой заявил, что думал о том, что их последний прыжок с Никитой Шлейхером в финале синхронных прыжков с вышки может стать победным.

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Прыжки в воду
Мужчины. Синхронные прыжки 10 м
29 июля 2025, вторник. 12:24 МСК
Окончено
1
Китай
2
Россия
3
США

«Видел, что ведём у китайцев, но я не смотрел оценки, примерно в голове держал, что больше 10 баллов преимущество. Не скажу, что это сбило, просто не получился последний прыжок. Не объяснить это. Мысль, что сейчас прыгну и стану чемпионом мира, конечно, была. Но я сразу её откинул.

Мы не так давно прыгаем вместе, но когда встали в синхрон и сейчас — небо и земля, это одна из наших лучших серий на соревнованиях. Поэтому в целом мы довольны. Мы уже спрыгались, спелись. Понятно, что лидировали, отдали первое место, тренер тоже расстроен. Но что поделать», — передаёт слова Тернового корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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