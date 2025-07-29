Ледеки выиграла золото ЧМ на 1500 м вольным стилем, экс-россиянка Кирпичникова — пятая
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Девятикратная олимпийская чемпионка американская пловчиха Кэти Ледеки завоевала золотую медаль чемпионата мира — 2025 в Сингапуре на дистанции 1500 м вольным стилем. Она показала результат 15.26,44.
Серебряную награду взяла итальянка Симона Квадарелла, отставшая от победительницы на 5,35 секунды. Тройку призёров замкнула австралийка Лани Паллистер. Экс-россиянка Анастасия Кирпичникова финишировала на пятом месте.
Водные виды спорта. ЧМ-2025. Плавание
Женщины. 1500 м вольный стиль
29 июля 2025, вторник. 14:15 МСК
Окончено
1
Кэти Ледеки
США
15:26.44
2
Симона Квадарелла
Италия
+5.35
3
Лани Паллистер
Австралия
+14.74
Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Плавание. Женщины. 1500 м вольный стиль. Результаты:
- Кэти Ледеки (США) — 15.26,44.
- Симона Квадарелла (Италия) — отставание 5,35.
- Лани Паллистер (Австралия) +14,74.
- Ли Бинцзе (Китай) +23,10.
- Анастасия Кирпичникова (Франция) +30,96.
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