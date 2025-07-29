Ледеки выиграла золото ЧМ на 1500 м вольным стилем, экс-россиянка Кирпичникова — пятая

Девятикратная олимпийская чемпионка американская пловчиха Кэти Ледеки завоевала золотую медаль чемпионата мира — 2025 в Сингапуре на дистанции 1500 м вольным стилем. Она показала результат 15.26,44.

Серебряную награду взяла итальянка Симона Квадарелла, отставшая от победительницы на 5,35 секунды. Тройку призёров замкнула австралийка Лани Паллистер. Экс-россиянка Анастасия Кирпичникова финишировала на пятом месте.

Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Плавание. Женщины. 1500 м вольный стиль. Результаты:

Кэти Ледеки (США) — 15.26,44. Симона Квадарелла (Италия) — отставание 5,35. Лани Паллистер (Австралия) +14,74. Ли Бинцзе (Китай) +23,10. Анастасия Кирпичникова (Франция) +30,96.