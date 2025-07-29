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Терновой — о серебре ЧМ: такая ошибка — это очень редкий «подарок» от китайцев

Терновой — о серебре ЧМ: такая ошибка — это очень редкий «подарок» от китайцев
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Российский прыгун в воду Руслан Терновой высказался о выступлении китайского дуэта, который завоевал золото в синхронных прыжках с вышки на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре.

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Прыжки в воду
Мужчины. Синхронные прыжки 10 м
29 июля 2025, вторник. 12:24 МСК
Окончено
1
Китай
2
Россия
3
США

«Понимали, что надо цепляться и не отпускать. Могли бороться за счёт сложности, но смазали где-то по чуть-чуть, и вот такой итог. Конечно, такая ошибка — это очень редкий «подарок» от китайцев. Они такое обычно не допускают. Но, как видим, даже у них бывает.

Для меня самым напряжённым на самом деле был первый прыжок, когда только начинали. Дальше на одной волне всё. Какие эмоции? И радость, и обида. Не знаю, чего больше. Всё вместе. Почему сняли медали? Никита снял, и я за ним, ничего особенного. Больше злости будет на индивидуальных прыжках», — передаёт слова Тернового корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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