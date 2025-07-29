«Проиграли золото». Шлейхер — о серебре ЧМ в Сингапуре в паре с Терновым
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Российский прыгун в воду Никита Шлейхер высказался о серебре в синхронных прыжках в воду с вышки в паре с Русланом Терновым на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре.
Водные виды спорта. ЧМ-2025. Прыжки в воду
Мужчины. Синхронные прыжки 10 м
29 июля 2025, вторник. 12:24 МСК
Окончено
1
Китай
2
Россия
3
США
«Наш вид спорта очень непредсказуемый. Мы могли и в первый день совместных тренировок всё хорошо отпрыгать, а могли и ещё через год всё развалить. Помогли ли китайцам судьи? Судьи всё видят. Самый напряжённый прыжок в моей жизни был.
Сомнительные чувства на душе теперь. Меньше балла проиграли всего… Выиграли серебро или проиграли золото? Проиграли золото», — передаёт слова Шлейхера корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
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