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Кирилл Пригода и Иван Кожакин вышли в финал ЧМ-2025 на дистанции 50 м брассом

Кирилл Пригода и Иван Кожакин вышли в финал ЧМ-2025 на дистанции 50 м брассом
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Пловцы Кирилл Пригода и Иван Кожакин отобрались в финал чемпионата мира — 2025 в Сингапуре на дистанции 50 м брассом. В полуфинале Кожакин показал третий результат (26,66 секунды), Пригода — седьмой (26,92).

Лучшее время осталось за китайцем Цинь Хайяном (26,52), второе место занял итальянец Симоне Керасуоло (26,64).

Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Плавание. Мужчины. 50 м, брасс, полуфиналы. Результаты:

  1. Цинь Хайян (Китай) — 26,52.
  2. Симоне Керасуоло (Италия) — 26,64.
  3. Иван Кожакин (Россия) — 26,66.
  4. Кун де Грот (Нидерланды) — 26,71.
  5. Крис Смит (ЮАР) — 26,77.
  6. Мелвин Имуду (Германия) — 26,77.
  7. Кирилл Пригода (Россия) — 26,92.
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