Кирилл Пригода и Иван Кожакин вышли в финал ЧМ-2025 на дистанции 50 м брассом

Пловцы Кирилл Пригода и Иван Кожакин отобрались в финал чемпионата мира — 2025 в Сингапуре на дистанции 50 м брассом. В полуфинале Кожакин показал третий результат (26,66 секунды), Пригода — седьмой (26,92).

Лучшее время осталось за китайцем Цинь Хайяном (26,52), второе место занял итальянец Симоне Керасуоло (26,64).

Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Плавание. Мужчины. 50 м, брасс, полуфиналы. Результаты: