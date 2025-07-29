Кейли Маккеоун выиграла чемпионат мира на 100 м на спине с рекордом турнира
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Четырёхкратная олимпийская чемпионка австралийская пловчиха Кейли Маккеоун завоевала золотую медаль чемпионата мира — 2025 в Сингапуре на дистанции 100 м на спине. Она показала результат 57,16 секунды — это рекорд мировых первенств.
Серебряную награду взяла американка Реган Смит с отставанием 0,19 секунды. Тройку призёров замкнула ещё одна пловчиха из США, Кэтрин Беркофф (+0,99).
Водные виды спорта. ЧМ-2025. Плавание
Женщины. 100 м на спине
29 июля 2025, вторник. 14:55 МСК
Окончено
1
Кейли Маккеоун
Австралия
57.16
2
Реган Смит
США
+0.19
3
Кэтрин Беркофф
США
+0.99
Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Плавание. Женщины. 100 м на спине. Результаты:
- Кейли Маккеоун (Австралия) — 57,16.
- Реган Смит (США) — отставание 0,19.
- Кэтрин Беркофф (США) +0,99.
- Кайли Масс (Канада) +1,26.
- Сюйвэй Пэн (Китай) +1,94.
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