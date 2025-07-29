Кейли Маккеоун выиграла чемпионат мира на 100 м на спине с рекордом турнира

Четырёхкратная олимпийская чемпионка австралийская пловчиха Кейли Маккеоун завоевала золотую медаль чемпионата мира — 2025 в Сингапуре на дистанции 100 м на спине. Она показала результат 57,16 секунды — это рекорд мировых первенств.

Серебряную награду взяла американка Реган Смит с отставанием 0,19 секунды. Тройку призёров замкнула ещё одна пловчиха из США, Кэтрин Беркофф (+0,99).

Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Плавание. Женщины. 100 м на спине. Результаты: