«Прекрасно понимал: это начало соревнований». Пригода — о выходе в финал на 50 м брассом

Российский пловец Кирилл Пригода высказался о выходе в финал на дистанции 50 метров брассом на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре.

Пригода и ещё один россиянин, Иван Кожакин, ранее вышли в финал на 50 м брассом. У Ивана – третий результат среди полуфинальных заплывов, у Кирилла – седьмой.

«Я прекрасно понимал, что это только начало соревнований, какие-то выводы надо делать в конце. Ставил перед собой задачу фокусироваться на следующих дистанциях, плюс ещё в эстафетах надо работать, поэтому всё, что было вчера, оставил вчера.

Настрой на завтрашний финал, готовимся, дальше 200 метров и эстафеты. Главное — попал, остальное вторично, секунды вторичны. Плотность высокая, пара сотых — и ты в начале, ещё пара сотых — и ты в конце таблицы», — передаёт слова Пригоды корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.