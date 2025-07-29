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Пригода: Колесников на сегодняшний день стабильнее и интереснее, не просто так он капитан

Пригода: Колесников на сегодняшний день стабильнее и интереснее, не просто так он капитан
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Российский пловец Кирилл Пригода высказался о лидерстве двукратного призёра Олимпийских игра Климента Колесникова в национальной команде.

Пригода ранее вышел в финал на дистанции 50 м брассом на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре, показав седьмой результат. В финальном заплыве за победу поборются восемь спортсменов. Колесников остался без медали на 100 м на спине, став шестым.

«Не скажу про вес бремени лидера, любое превосходство нужно постоянно подтверждать, постоянно завоёвывать.

В нашем виде спорта каждый год — турнир, каждый год нудно выходить на пиковые результаты», — передаёт слова Пригоды корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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