Лифинцев отказался общаться с прессой после 7-го места на дистанции 100 м на спине на ЧМ

Пятикратный чемпион мира по плаванию на короткой воде Мирон Лифинцев отказался давать комментарии после того, как занял седьмое место в финальном заплыве на дистанции 100 метров на спине на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре.

Лифинцев не стал общаться с журналистами, он прошёл мимо представителей прессы, игнорируя их вопросы.

Победу в заплыве одержал южноафриканец Питер Кётце с результатом 51,85 секунды. Второе место занял итальянец Томас Чеккон с отставанием 0,05. Тройку призёров замкнул француз Йоанн Ндойе-Бруар (0,07). Ещё один россиянин, Климент Колесников, занял шестое место (+0,53).