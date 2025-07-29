Лифинцев отказался общаться с прессой после 7-го места на дистанции 100 м на спине на ЧМ
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Пятикратный чемпион мира по плаванию на короткой воде Мирон Лифинцев отказался давать комментарии после того, как занял седьмое место в финальном заплыве на дистанции 100 метров на спине на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре.
Водные виды спорта. ЧМ-2025. Плавание
Мужчины. 100 м на спине
29 июля 2025, вторник. 15:04 МСК
Окончено
1
Питер Кётце
ЮАР
51.85
2
Томас Чеккон
Италия
+0.05
3
Йоанн Ндойе-Бруар
Франция
+0.07
Лифинцев не стал общаться с журналистами, он прошёл мимо представителей прессы, игнорируя их вопросы.
Победу в заплыве одержал южноафриканец Питер Кётце с результатом 51,85 секунды. Второе место занял итальянец Томас Чеккон с отставанием 0,05. Тройку призёров замкнул француз Йоанн Ндойе-Бруар (0,07). Ещё один россиянин, Климент Колесников, занял шестое место (+0,53).
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