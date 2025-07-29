Колесников — о 6-м месте на ЧМ: здесь получаешь удовольствие от издевательства над собой

Пловец Климент Колесников оценил своё выступление в финале чемпионата мира — 2025 в Сингапуре на дистанции 100 м на спине. Спортсмен занял шестое место.

«Нормально всё, что сказать. Результат, понятное дело, не очень, хотелось быстрее проплыть. Но в целом даже не расстроился.

Всё реально было, по ощущениям быстрее 52 секунд плыть реально. Но не пошло, почему — непонятно. Как обычно плыл, под конец устал, пытался доплыть. Здесь просто удовольствие получаешь от этого издевательства над собой, в отличие от других соревнований», — передаёт слова Колесникова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.