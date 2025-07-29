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Евгения Чикунова не смогла выиграть медаль чемпионата мира на 100 м брассом

Евгения Чикунова не смогла выиграть медаль чемпионата мира на 100 м брассом
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Пловчиха Евгения Чикунова финишировала на пятом месте на дистанции 100 м брассом в рамках чемпионата мира — 2025 в Сингапуре. Спортсменка показала результат 1.06,04.

Победу одержала пловчиха из Германии Анна Элендт со временем 1.05,19. Второе место заняла американка Кейт Дугласс с отставанием 0,08 секунды, тройку призёров замкнула китаянка Тан Цяньтин (+0,45).

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Плавание
Женщины. 100 м брасс
29 июля 2025, вторник. 15:49 МСК
Окончено
1
Анна Элендт
Германия
1:05.19
2
Кейт Дугласс
США
+0.08
3
Тан Цяньтин
Китай
+0.45

Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Плавание. Женщины. 100 м брасс. Результаты:

  1. Анна Элендт (Германия) — 1.05,19.
  2. Кейт Дугласс (США) — отставание 0,08.
  3. Тан Цяньтин (Китай) +0,45.
  4. Сатоми Судзуки (Япония) +0,59.
  5. Евгения Чикунова (Россия) +0,85.
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