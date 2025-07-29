Евгения Чикунова не смогла выиграть медаль чемпионата мира на 100 м брассом

Пловчиха Евгения Чикунова финишировала на пятом месте на дистанции 100 м брассом в рамках чемпионата мира — 2025 в Сингапуре. Спортсменка показала результат 1.06,04.

Победу одержала пловчиха из Германии Анна Элендт со временем 1.05,19. Второе место заняла американка Кейт Дугласс с отставанием 0,08 секунды, тройку призёров замкнула китаянка Тан Цяньтин (+0,45).

Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Плавание. Женщины. 100 м брасс. Результаты:

Анна Элендт (Германия) — 1.05,19. Кейт Дугласс (США) — отставание 0,08. Тан Цяньтин (Китай) +0,45. Сатоми Судзуки (Япония) +0,59. Евгения Чикунова (Россия) +0,85.