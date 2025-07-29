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Климент Колесников — о выступлении на ЧМ: фигня у меня какая-то пошла, старческий маразм

Климент Колесников — о выступлении на ЧМ: фигня у меня какая-то пошла, старческий маразм
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Пловец Климент Колесников рассказал о своём настрое на чемпионате мира — 2025 в Сингапуре. Сегодня, 29 июля, он занял шестое место в финале на дистанции 100 м на спине.

«Фигня у меня какая-то пошла, старческий маразм. Раньше плаваешь, вот у тебя есть какая-то одна конкретная цель, определённая. Приехал, надо ради неё работать. А сейчас приезжаю, получаю удовольствие от самого процесса, от своих ощущений.

Когда тяжело последние метры плывёшь, сил нет, но чувствуешь, что в борьбе с ребятами, участвуешь с ними, а не сам с собой. Результатом, естественно, недоволен, но в целом нормально. Раньше сразу после неудачи были мысли — всё, значит, пора завязывать. А сейчас проще к этому относишься. Чего расстраиваться? Сделаю выводы, поработаю над ошибками. Улучшали до этого, улучшим сейчас», — передаёт слова Колесникова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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