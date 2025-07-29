«Мне не пофигу». Колесников упомянул хейтеров после шестого места на чемпионате мира

Пловец Климент Колесников назвал причины своего шестого места в финале заплыва на 100 м на спине на чемпионате мира — 2025, который проходит в Сингапуре.

«Не думаю, что сказалось отсутствие международных стартов. Я просто раньше не воспринимал всерьёз слова, что соревнования – это праздник. Но сейчас приехал будто бы на день рождения. Нет подарка на день рождения? Ну вот так бывает. Понятно, что можно было фейерверк зарядить хороший, но сегодня так. Будем готовиться на 50 м. Расстраиваться я точно не буду.

Понятно, что сейчас наберутся хейтеры, которые скажут: «Зачем вообще надо было приезжать сюда?». Но мне какая на них разница? Я здесь, я выступаю. Мне не пофигу, было бы пофигу, я бы здесь не стоял.

Я выходил бороться с ребятами. После полуфинала был заряжен даже больше, чем обычно, поскольку плотные были секунды, всё рядом, с первого по восьмое место — все рядышком. Конечно, хотелось бы в это всё вписаться, но как есть. Ожидания не всегда совпадают с реальностью, большой спорт вставляет порой палки в колёса», — передаёт слова Колесникова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.