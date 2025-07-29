ЧМ по водным видам спорта — 2025 — результаты, календарь, медальный зачёт на 29 июля

В Сингапуре с 11 июля по 3 августа проходит чемпионат мира по водным видам спорта. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами 19-го соревновательного дня турнира, который прошёл 29 июля.

ЧМ по водным видам спорта — 2025. Сингапур. Результаты на 28 июля

Прыжки в воду

Синхронные прыжки. 3 м трамплин. Женщины:

1. Китай — 325,60.

2. Великобритания — 298,35.

3. Мексика — 294,36.

Синхронные прыжки. 10 м вышка. Мужчины:

1. Китай — 429,63 балла.

2. Россия (Руслан Терновой и Никита Шлейхер) — 428,70.

3. США — 410,70.

Плавание

Мужчины. 200 м. Вольный стиль:

1. Давид Попович (Румыния) — 1.43,53.

2. Люк Хобсон (США) — отставание 0,31.

3. Тацуя Мураса (Япония) +1,01.

Женщины. 1500 м. Вольный стиль:

1. Кэти Ледеки (США) — 15.26,44.

2. Симона Квадарелла (Италия) — отставание 5,35.

3. Лани Паллистер (Австралия) +14,74.

Женщины. 100 м. Спина:

1. Кейли Маккеоун (Австралия) — 57,16.

2. Реган Смит (США) — отставание 0,19.

3. Кэтрин Беркофф (США) +0,99.

Мужчины. 100 м. Спина:

1. Питер Кётце (ЮАР) — 51,85.

2. Томас Чеккон (Италия) — отставание 0,05.

3. Йоанн Ндойе-Бруар (Франция) +0,07.

...

6. Климент Колесников (Россия) +0,53.

7. Мирон Лифинцев (Россия) +0,66.

Женщины. 100 м. Брасс:

1. Анна Элендт (Германия) — 1.05,19.

2. Кейт Дугласс (США) — отставание 0,08.

3. Тан Цяньтин (Китай) +0,45.

...

5. Евгения Чикунова (Россия) +0,85.