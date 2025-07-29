«Прекрасно понимаю». Колесников — о словах Пригоды про позор после четвёртого места на ЧМ

Пловец Климент Колесников отреагировал на заявление Кирилла Пригоды о том, что четвёртое место, а затем дисквалификация на чемпионате мира — 2025 стали для него позором.

«Пригода сказал, что ему стыдно за четвёртое место и это позор? Мы все максималисты, что Кирилл, что я. Все ребята максималисты, все спортсмены. От этого никуда не денешься, это наша натура априори. Без неё ты не профессиональный спортсмен, если у тебя нет таких чувств.

Пригоду я прекрасно понимаю, у меня похожие мысли внутри, но мне ещё стартовать, как и Кириллу. Нужно настраиваться на другие дистанции, на эстафету. Сегодня не получилось, значит, рассчитываем на 50. Либо одно, либо другое. Мир уплыл, надо за ним стремиться», — передаёт слова Колесникова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.