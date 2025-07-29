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ЧМ-2025 по водным видам спорта: медальный зачёт на 29 июля, на каком месте Россия

Сегодня, 29 июля, продолжился розыгрыш медалей чемпионата мира — 2025 по водным видам спорта в Сингапуре.

Спортсмены из России завоевали одну награду — Руслан Терновой и Никита Шлейхер выиграли серебро в синхронных прыжках с вышки. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с топ-10 медального зачёта ЧМ-2025.

Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Медальный зачёт на 29 июля:

Китай — 12 золотых, 5 серебряных и 2 бронзовые медали. Австралия — 7 золотых, 1 серебряная и 4 бронзовые медали. Германия — 6 золотых медалей. Испания — 4 золотые, 3 серебряные и 5 бронзовых медалей. США — 3 золотые, 5 серебряных и 5 бронзовых медалей. Россия — 3 золотые, 4 серебряные и 3 бронзовые медали. Канада — 2 золотые, 1 серебряная и 1 бронзовая медаль. Япония — 1 золотая, 1 серебряная и 3 бронзовые медали. Франция — 1 золотая и 3 бронзовые медали. Греция – 1 золотая медаль и 1 бронзовая медаль.

Чемпионат мира по водным видам спорта в Сингапуре проходит с 11 июля по 3 августа. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.