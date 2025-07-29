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«Моё время — это кринж». Чикунова — о пятом месте на дистанции 100 м на спине на ЧМ

«Моё время — это кринж». Чикунова — о пятом месте на дистанции 100 м на спине на ЧМ
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Российская пловчиха Евгения Чикунова заявила, что недовольна своим временем в финальном заплыве на 100 м на спине на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре и назвала его «кринжем». Чикунова со временем 1.6,04 уступила победительнице немке Анне Элендт 0,85 секунды.

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Плавание
Женщины. 100 м брасс
29 июля 2025, вторник. 15:49 МСК
Окончено
1
Анна Элендт
Германия
1:05.19
2
Кейт Дугласс
США
+0.08
3
Тан Цяньтин
Китай
+0.45

«Пригода сказал, что ему стыдно за неудачу, а Колесников не видит в этом трагедии? Я чуть ближе к позиции Климента. Моё время в этом заплыве, конечно, кринж, с учётом того, что в прошлом году я была гораздо быстрее. Сейчас всё грустно, врать не буду. Взгрустнула. Но ничего страшного, всё бывает, не хочется сразу к себе критично относиться.

Это только третий день чемпионата мира. Сейчас нужно выдохнуть, посмотреть, что можно исправить, завтра будет целый день свободный. Подумать над тактикой, всё не так плохо. Пока мне самой непонятно, почему у меня плохо идёт сотка.

Странно, что я не могу начать первые 50 м быстро. Можно, конечно, говорить, что 200 м — совсем другая дистанция, всё сводится к старту, идёт от полтинника, потом 100 м, потом – 200. Не до конца быстрое начало не даёт мне реализоваться на второй половине, как бы я не хотела, но пока это только мои догадки», — передаёт слова Чикуновой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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