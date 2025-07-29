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«Было достойно». Чикунова — о выступлении Колесникова и Лифинцева на 100-метровке на ЧМ

«Было достойно». Чикунова — о выступлении Колесникова и Лифинцева на 100-метровке на ЧМ
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Пловчиха Евгения Чикунова высказалась об уровне конкуренции на дистанции 100 м на спине у мужчин на чемпионате мире — 2025 в Сингапуре.

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«Видела, как ребята проплыли спину, специально отошла на 20 метров к телевизору, чтобы посмотреть, полюбоваться на ребят, поболеть. Хоть телевизор у нас и на беззвучном в комнате ожидания, душой я была с ними.

Не навешиваю заранее на спортсменов медали, просто смотрела, мне было интересно, какой будет результат. Видно было, что боролись, это самое главное. Никто ничего не отпускал, все боролись до конца. В любом случае это было достойно», — передаёт слова Чикуновой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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