Экс-россиянка Анастасия Кирпичникова рассказала о переменах в жизни

Бывшая российская пловчиха, ныне представляющая Францию, Анастасия Кирпичникова рассказала, как поменялась её жизнь после Олимпиады в Париже. Кирпичникова завоевала серебряную медаль на дистанции 1500 м вольным стилем.

«В целом довольна собой, нормально отработала. Основной дистанцией вижу для себя сейчас 1500 м, открытую воду больше даже не рассматриваю. Хватит.

Воспринимаю себя после Олимпиады теперь спортсменкой другого уровня, поведение поменялось. Понемножку со всеми общаешься и видишь, что ты теперь на другой ступеньке. Узнают ли на улице? Разве что в моём городе, где я живу во Франции, он небольшой. Там иногда узнают.

Маршан не может сходить за хлебом? У него совсем другой уровень, ему намного сложнее. Я пока не такая популярная», – сказала Кирпичникова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.