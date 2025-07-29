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Экс-россиянка Кирпичникова рассказала о прогрессе в изучении французского языка

Экс-россиянка Кирпичникова рассказала о прогрессе в изучении французского языка
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Бывшая российская пловчиха, ныне представляющая Францию, Анастасия Кирпичникова рассказала, каких успехов добилась в изучении французского языка.

«Почему стеснялась говорить на французском в олимпийском Париже? После того как мне удалось выиграть медаль Олимпиады, у меня было столько эмоций, что я бы вам даже на русском ничего нормального не сказала, а французский всё-таки не мой родной язык.

А сейчас я уже чувствую себя гораздо увереннее, гораздо больше даю интервью, разговариваю спокойно со всеми. Бытовой французский у меня также на достойном уровне, никаких проблем», – сказала Кирпичникова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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