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Чикунова — о победе Элендт на ЧМ-2025: она что-то знала, она работает с тренером Фелпса

Чикунова — о победе Элендт на ЧМ-2025: она что-то знала, она работает с тренером Фелпса
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Чемпионка Европы – 2021 на короткой воде пловчиха Евгения Чикунова оценила своё выступление в финальном заплыве на 100 м брассом на чемпионате мира – 2025 по водным видам спорта в Сингапуре. Чикунова стала пятой, золото завоевала немка Анна Элендт.

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Плавание
Женщины. 100 м брасс
29 июля 2025, вторник. 15:49 МСК
Окончено
1
Анна Элендт
Германия
1:05.19
2
Кейт Дугласс
США
+0.08
3
Тан Цяньтин
Китай
+0.45

«Доплыла, и на этом всё. Коснулась и подумала — сегодня хватит. Когда плыву 200 м, понимаю, что шансов больше, потому что, если где-то ошибусь, это всё ещё можно исправить. А на сотке сразу наступает критическое повреждение двигателя.

Наконец-то хотя бы первый полтос закрывала не восьмой, достижение, можно спокойно уезжать домой. Шутка! Уезжать я не собираюсь. Что думаю о победительнице? У меня были подозрения, что немка не просто так в полуфинале проплыла не на максимум, она тренируется у Боба Боумэна (тренер таких известных пловцов, как Майкл Фелпс, Леон Маршан и Саммер Макинтош. – Прим. «Чемпионата»), и я чувствовала, что она что-то готовит, что-то знает» — передаёт слова Чикуновой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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