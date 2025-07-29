Чикунова — о победе Элендт на ЧМ-2025: она что-то знала, она работает с тренером Фелпса

Чемпионка Европы – 2021 на короткой воде пловчиха Евгения Чикунова оценила своё выступление в финальном заплыве на 100 м брассом на чемпионате мира – 2025 по водным видам спорта в Сингапуре. Чикунова стала пятой, золото завоевала немка Анна Элендт.

«Доплыла, и на этом всё. Коснулась и подумала — сегодня хватит. Когда плыву 200 м, понимаю, что шансов больше, потому что, если где-то ошибусь, это всё ещё можно исправить. А на сотке сразу наступает критическое повреждение двигателя.

Наконец-то хотя бы первый полтос закрывала не восьмой, достижение, можно спокойно уезжать домой. Шутка! Уезжать я не собираюсь. Что думаю о победительнице? У меня были подозрения, что немка не просто так в полуфинале проплыла не на максимум, она тренируется у Боба Боумэна (тренер таких известных пловцов, как Майкл Фелпс, Леон Маршан и Саммер Макинтош. – Прим. «Чемпионата»), и я чувствовала, что она что-то готовит, что-то знает» — передаёт слова Чикуновой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.