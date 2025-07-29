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Евгения Чикунова — о прыжках в воду: если честно, не понимаю этот спорт

Евгения Чикунова — о прыжках в воду: если честно, не понимаю этот спорт
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Чемпионка Европы – 2021 на короткой воде пловчиха Евгения Чикунова на чемпионате мира – 2025 по водным видам спорта в Сингапуре призналась, что не понимает такой вид спорта, как прыжки в воду.

«Ответственность на себя не хочу дополнительную вешать, чтобы окончательно не упасть в грязь лицом. Подумаем, я подхожу к дистанции с позитивным настроем, не хочу ни на кого злиться, какую-то злость включать. У меня всё в жизни идёт от доброты, хороших эмоций. Настраиваюсь на это, на хорошие эмоции.

Соперничество по медалям с прыгунами в воду? Я не понимаю, если честно, этот спорт, как у них выставляются баллы, как всё это происходит. Вижу, как они в воздухе крутятся красиво, и всё, на этом мои познания в прыжках в воду заканчиваются. Красивый вид спорта, но далёкий от меня, я не углублялась. Баллы за технику в плавании? Я бы себе сразу поставила десятку, без вопросов (смеётся). Я каждый день над ней такой работаю! 10 из 10. Сразу с табличкой выходите», — передаёт слова Чикуновой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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