Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Мы с Пригодой 100% соперники». Кожакин поделился настроем на финал ЧМ на 50 м брассом

«Мы с Пригодой 100% соперники». Кожакин поделился настроем на финал ЧМ на 50 м брассом
Аудио-версия:
Комментарии

Пловец Иван Кожакин высказался о том, что квалифицировался в финал чемпионата мира – 2025 в Сингапуре на дистанции 50 м брассом. Вместе с ним это сделал и Кирилл Пригода. В полуфинальном заплыве Кожакин показал третье время (26,66), Пригода — седьмое (26,92).

«Наблюдали за первым полуфиналом, оценивали свои силы и возможности. Хотелось показать время, близкое к рекорду страны. Но оставим всё на финал, рад, что отобрался. У нас с ребятами получился хороший, плотный заплыв, думаю, что будем настраиваться и собираться всеми силами к финалу.

Для себя изначально ставил цель попадать в призы и улучшать своё время, национальный рекорд. Ничего не изменилось, продолжаем стремиться к этой цели. Самое главное – просто буду выкладываться, чтобы ни о чём потом не жалеть.

Мы с Кириллом 100% соперники, друг друга подталкиваем к новым результатам этим соперничеством. Но идеальный результат – быть вдвоём на пьедестале, хотелось бы, будем к этому стремиться», – передаёт слова Кожакина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
Россияне остались без медалей в самом многообещающем заплыве ЧМ-2025. Что стряслось?!
Россияне остались без медалей в самом многообещающем заплыве ЧМ-2025. Что стряслось?!
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android