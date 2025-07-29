«Мы с Пригодой 100% соперники». Кожакин поделился настроем на финал ЧМ на 50 м брассом

Пловец Иван Кожакин высказался о том, что квалифицировался в финал чемпионата мира – 2025 в Сингапуре на дистанции 50 м брассом. Вместе с ним это сделал и Кирилл Пригода. В полуфинальном заплыве Кожакин показал третье время (26,66), Пригода — седьмое (26,92).

«Наблюдали за первым полуфиналом, оценивали свои силы и возможности. Хотелось показать время, близкое к рекорду страны. Но оставим всё на финал, рад, что отобрался. У нас с ребятами получился хороший, плотный заплыв, думаю, что будем настраиваться и собираться всеми силами к финалу.

Для себя изначально ставил цель попадать в призы и улучшать своё время, национальный рекорд. Ничего не изменилось, продолжаем стремиться к этой цели. Самое главное – просто буду выкладываться, чтобы ни о чём потом не жалеть.

Мы с Кириллом 100% соперники, друг друга подталкиваем к новым результатам этим соперничеством. Но идеальный результат – быть вдвоём на пьедестале, хотелось бы, будем к этому стремиться», – передаёт слова Кожакина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.