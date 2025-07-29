Кожакин: Мартиненги снимали с заплывов и раньше. Италия подавала протесты, их принимали

Пловец Иван Кожакин высказался о дисквалификации Кирилла Пригоды в финале чемпионата мира — 2025 на дистанции 100 м брассом и отменённой постфактум дисквалификации олимпийского чемпиона 2024 года итальянца Николо Мартиненги (полуфинал 100 м брассом).

«У меня никогда не было особых проблем с какими-то техническими моментами, поэтому особо на этом не зацикливаюсь. Если обращать лишнее внимание на технику, то можно, наоборот, споткнуться где-то, что-то сделать неправильно. Плывём по отработанной схеме, скорее всё идёт на уровне навыка. Идёт как идёт, просто плывём.

Николо Мартиненги уже снимали раньше, и точно так же итальянская делегация подавала протесты, их принимали, поэтому я не был сильно удивлён всем тем, что происходило. По ситуации с Кириллом [Пригодой] не могу ничего сказать, надо у него спрашивать, как он видит эту ситуацию. Наша делегация решила не подавать протест, поэтому мне сказать нечего. Сила итальянской делегации – в успешных протестах? У каждого свои сильные стороны», – передаёт слова Кожакина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.