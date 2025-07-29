Евгения Чикунова, ЧМ-2025: на какие медали ещё претендует, когда следующий старт
Поделиться
Сегодня, 29 июля, чемпионка Европы – 2021 на короткой воде пловчиха Евгения Чикунова выступила на чемпионате мира, который проходит в Сингапуре. Она заняла пятое место на дистанции 100 м брассом. Спортсменка показала результат 1.06,04. Победу одержала пловчиха из Германии Анна Элендт со временем 1.05,19.
Водные виды спорта. ЧМ-2025. Плавание
Женщины. 100 м брасс
29 июля 2025, вторник. 15:49 МСК
Окончено
1
Анна Элендт
Германия
1:05.19
2
Кейт Дугласс
США
+0.08
3
Тан Цяньтин
Китай
+0.45
На ЧМ-2025 Евгения Чикунова ещё выступит на дистанции 200 м брассом в четверг, 31 июля. Финал состоится 1 августа, а также на дистанции 50 м брассом в субботу, 2 августа. Финал — 3 августа.
Чемпионат мира по водным видам спорта в Сингапуре проходит с 11 июля по 3 августа. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.
Комментарии
- 29 июля 2025
-
19:39
-
19:18
-
19:11
-
17:32
-
17:23
-
17:18
-
17:14
-
17:13
-
17:10
-
16:52
-
16:43
-
16:40
-
16:30
-
16:25
-
16:15
-
16:10
-
16:09
-
15:56
-
15:48
-
15:32
-
15:25
-
15:16
-
15:07
-
14:59
-
14:50
-
14:43
-
14:37
-
14:34
-
14:31
-
14:22
-
14:11
-
13:47
-
13:43
-
13:35
-
13:23