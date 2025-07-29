Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Евгения Чикунова, ЧМ-2025: на какие медали ещё претендует, когда следующий старт

Евгения Чикунова, ЧМ-2025: на какие медали ещё претендует, когда следующий старт
Комментарии

Сегодня, 29 июля, чемпионка Европы – 2021 на короткой воде пловчиха Евгения Чикунова выступила на чемпионате мира, который проходит в Сингапуре. Она заняла пятое место на дистанции 100 м брассом. Спортсменка показала результат 1.06,04. Победу одержала пловчиха из Германии Анна Элендт со временем 1.05,19.

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Плавание
Женщины. 100 м брасс
29 июля 2025, вторник. 15:49 МСК
Окончено
1
Анна Элендт
Германия
1:05.19
2
Кейт Дугласс
США
+0.08
3
Тан Цяньтин
Китай
+0.45

На ЧМ-2025 Евгения Чикунова ещё выступит на дистанции 200 м брассом в четверг, 31 июля. Финал состоится 1 августа, а также на дистанции 50 м брассом в субботу, 2 августа. Финал — 3 августа.

Чемпионат мира по водным видам спорта в Сингапуре проходит с 11 июля по 3 августа. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.

Материалы по теме
ЧМ-2025 по водным видам спорта: медальный зачёт на 29 июля, на каком месте Россия
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android