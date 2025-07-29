Евгения Чикунова, ЧМ-2025: на какие медали ещё претендует, когда следующий старт

Сегодня, 29 июля, чемпионка Европы – 2021 на короткой воде пловчиха Евгения Чикунова выступила на чемпионате мира, который проходит в Сингапуре. Она заняла пятое место на дистанции 100 м брассом. Спортсменка показала результат 1.06,04. Победу одержала пловчиха из Германии Анна Элендт со временем 1.05,19.

На ЧМ-2025 Евгения Чикунова ещё выступит на дистанции 200 м брассом в четверг, 31 июля. Финал состоится 1 августа, а также на дистанции 50 м брассом в субботу, 2 августа. Финал — 3 августа.

Чемпионат мира по водным видам спорта в Сингапуре проходит с 11 июля по 3 августа. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.