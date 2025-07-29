Ледеки превзошла Ромашину по рекордному числу побед на ЧМ по водным видам спорта у женщин

Девятикратная олимпийская чемпионка, американская пловчиха Кэти Ледеки стала самой титулованной женщиной в истории чемпионатов мира по водным видам спорта.

Сегодня, 29 июля, в Сингапуре Ледеки завоевала 22-ю золотую медаль на ЧМ, став лучшей на дистанции 1500 м вольным стилем. Теперь у Кэти 16 личных золотых медалей и шесть эстафетных.

Таким образом, Ледеки превзошла по общему числу золотых медалей легендарную российскую синхронистку Светлану Ромашину, которая за свою карьеру завоевала 21 титул чемпионки мира в индивидуальных и групповых видах.

Отметим, что лидером по числу побед на ЧМ в общем является легендарный американский пловец Майкл Фелпс. В его активе 26 золотых медалей за карьеру.