Ледеки превзошла Ромашину по рекордному числу побед на ЧМ по водным видам спорта у женщин
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Девятикратная олимпийская чемпионка, американская пловчиха Кэти Ледеки стала самой титулованной женщиной в истории чемпионатов мира по водным видам спорта.
Сегодня, 29 июля, в Сингапуре Ледеки завоевала 22-ю золотую медаль на ЧМ, став лучшей на дистанции 1500 м вольным стилем. Теперь у Кэти 16 личных золотых медалей и шесть эстафетных.
Водные виды спорта. ЧМ-2025. Плавание
Женщины. 1500 м вольный стиль
29 июля 2025, вторник. 14:15 МСК
Окончено
1
Кэти Ледеки
США
15:26.44
2
Симона Квадарелла
Италия
+5.35
3
Лани Паллистер
Австралия
+14.74
Таким образом, Ледеки превзошла по общему числу золотых медалей легендарную российскую синхронистку Светлану Ромашину, которая за свою карьеру завоевала 21 титул чемпионки мира в индивидуальных и групповых видах.
Отметим, что лидером по числу побед на ЧМ в общем является легендарный американский пловец Майкл Фелпс. В его активе 26 золотых медалей за карьеру.
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