Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Климент Колесников, ЧМ-2025: на какие медали ещё претендует, когда следующий старт

Климент Колесников, ЧМ-2025: на какие медали ещё претендует, когда следующий старт
Комментарии

Сегодня, 29 июля, состоялись финальные заплывы на дистанции 100 м на спине в рамках чемпионата мира по водным видам спорта в Сингапуре. Климент Колесников финишировал с шестым результатом (52,38). Победу одержал южноафриканец Питер Кётце с результатом 51,85 секунды.

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Плавание
Мужчины. 100 м на спине
29 июля 2025, вторник. 15:04 МСК
Окончено
1
Питер Кётце
ЮАР
51.85
2
Томас Чеккон
Италия
+0.05
3
Йоанн Ндойе-Бруар
Франция
+0.07

На ЧМ-2025 Климент Колесников ещё выступит на дистанции 50 м вольным стилем в пятницу, 1 августа. Финал — 2 августа, а также на дистанции 50 м на спине в субботу, 2 августа, финал — 3 августа.

Чемпионат мира по водным видам спорта в Сингапуре проходит с 11 июля по 3 августа. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.

Календарь ЧМ-2025 по водным видам спорта
Материалы по теме
«Было достойно». Чикунова — о выступлении Колесникова и Лифинцева на 100-метровке на ЧМ
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android