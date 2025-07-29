Климент Колесников, ЧМ-2025: на какие медали ещё претендует, когда следующий старт

Сегодня, 29 июля, состоялись финальные заплывы на дистанции 100 м на спине в рамках чемпионата мира по водным видам спорта в Сингапуре. Климент Колесников финишировал с шестым результатом (52,38). Победу одержал южноафриканец Питер Кётце с результатом 51,85 секунды.

На ЧМ-2025 Климент Колесников ещё выступит на дистанции 50 м вольным стилем в пятницу, 1 августа. Финал — 2 августа, а также на дистанции 50 м на спине в субботу, 2 августа, финал — 3 августа.

Чемпионат мира по водным видам спорта в Сингапуре проходит с 11 июля по 3 августа. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.