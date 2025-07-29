Климент Колесников в стиле Егора Крида поделился настроем на 50 м на спине на ЧМ-2025

Двукратный призёр Олимпийских игр – 2020, шестикратный чемпион мира на короткой воде пловец Климент Колесников опубликовал забавный пост перед своим выступлением на дистанции 50 м на спине на чемпионате мира – 2025, который проходит в Сингапуре.

Колесников описал свой настрой на соревнования, использовав популярный мем с «брутальным Егором Кридом (российский певец и рэпер. – Прим. «Чемпионата»)».

«Впереди мои любимые 50 на спине. Летс гоу блин, сюда блин», — написал Колесников в своём телеграм-канале.

Мужские соревнования на 50 м на спине на ЧМ-2025 начнутся в субботу, 2 августа, финал пройдёт 3 августа.