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Климент Колесников в стиле Егора Крида поделился настроем на 50 м на спине на ЧМ-2025

Климент Колесников в стиле Егора Крида поделился настроем на 50 м на спине на ЧМ-2025
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Двукратный призёр Олимпийских игр – 2020, шестикратный чемпион мира на короткой воде пловец Климент Колесников опубликовал забавный пост перед своим выступлением на дистанции 50 м на спине на чемпионате мира – 2025, который проходит в Сингапуре.

Колесников описал свой настрой на соревнования, использовав популярный мем с «брутальным Егором Кридом (российский певец и рэпер. – Прим. «Чемпионата»)».

«Впереди мои любимые 50 на спине. Летс гоу блин, сюда блин», — написал Колесников в своём телеграм-канале.

Мужские соревнования на 50 м на спине на ЧМ-2025 начнутся в субботу, 2 августа, финал пройдёт 3 августа.

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