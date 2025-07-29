Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025: расписание на 30 июля

В Сингапуре с 11 июля по 3 августа проходит чемпионат мира по водным видам спорта. Завтра, 30 июля, состоится очередной день соревнований в прыжках в воду и плавании. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием 20-го соревновательного дня турнира.

ЧМ по водным видам спорта — 2025. Сингапур. Расписание на 30 июля (время московское)

Прыжки в воду.

12:02. Микст. Синхронные прыжки 3 м.

Плавание.

14:02. Мужчины. 800 м вольный стиль.

14:17. Женщины. 200 м вольный стиль.

14:50. Мужчины. 200 м баттерфляй.

14:59. Мужчины. 50 м брасс.

15:41. Микст. Эстафета 4х100 м комплекс.

Российские спортсмены принимают участие в чемпионате мира по водным видам спорта — 2025 в Сингапуре в нейтральном статусе.