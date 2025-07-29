Чемпионат мира по фехтованию — 2025: результаты на 29 июля

В Тбилиси (Грузия) 29 июля состоялся очередной соревновательный день чемпионата мира — 2025 по фехтованию. В его рамках прошли матчи 1/32 финала в мужской командной шпаге и женской командной сабле.

Фехтование. Чемпионат мира — 2025. Тбилиси (Грузия). Результаты 29 июля:

Мужчины. Командная шпага. 1/32 финала

Япония (1) – Панама – 45:17.

Южная Корея (17) – Польша (16) – 45:40.

Швейцария (9) – Эстония (24) – 45:44.

Саудовская Аравия (25) – Египет (8) – 18:45.

Казахстан (5) – Россия (28) – 45:35.

Испания (21) – Китай (12) – 32:45.

Нидерланды (13) – Германия (20) – 42:38.

Швеция (29) – Италия (4) – 43:45.

Франция (3) – Великобритания (30) – 45:31.

Колумбия (19) – США (14) – 28:45.

Украина (11) – Узбекистан (22) – 27:26.

Дания (27) – Чехия (6) – 40:39.

Венесуэла (7) – Южная Африка (26) – 45:38.

Бразилия (23) – Израиль (10) – 29:45.

Гонконг (15) – Канада (18) – 31:29.

Женщины, командная сабля. 1/32 финала

Казахстан (1) – Узбекистан (16) – 39:45.

Китай (9) – Мексика (24) – 45:39.

Россия (25) – Польша (8) – 45:39.

Греция (21) – Болгария (12) – 23:45.

Германия (13) – Великобритания (20) – 45:39.

Египет (19) – Алжир (14) – 45:32.

Азербайджан (11) – Сингапур (22) – 45:33.

Грузия (27) – США (6) – 24:45.

Италия (7) – Иран (26) – 45:23.

Индия (23) – Испания (10) – 34:45.

Гонконг (15) – Канада (18) – 45:31.