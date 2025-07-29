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Чемпионат мира по фехтованию 2025 — результаты, календарь, медальный зачёт, 29 июля

Чемпионат мира по фехтованию — 2025: результаты на 29 июля
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В Тбилиси (Грузия) 29 июля состоялся очередной соревновательный день чемпионата мира — 2025 по фехтованию. В его рамках прошли матчи 1/32 финала в мужской командной шпаге и женской командной сабле.

Фехтование. Чемпионат мира — 2025. Тбилиси (Грузия). Результаты 29 июля:

Мужчины. Командная шпага. 1/32 финала

Япония (1) – Панама – 45:17.
Южная Корея (17) – Польша (16) – 45:40.
Швейцария (9) – Эстония (24) – 45:44.
Саудовская Аравия (25) – Египет (8) – 18:45.
Казахстан (5) – Россия (28) – 45:35.
Испания (21) – Китай (12) – 32:45.
Нидерланды (13) – Германия (20) – 42:38.
Швеция (29) – Италия (4) – 43:45.
Франция (3) – Великобритания (30) – 45:31.
Колумбия (19) – США (14) – 28:45.
Украина (11) – Узбекистан (22) – 27:26.
Дания (27) – Чехия (6) – 40:39.
Венесуэла (7) – Южная Африка (26) – 45:38.
Бразилия (23) – Израиль (10) – 29:45.
Гонконг (15) – Канада (18) – 31:29.

Женщины, командная сабля. 1/32 финала

Казахстан (1) – Узбекистан (16) – 39:45.
Китай (9) – Мексика (24) – 45:39.
Россия (25) – Польша (8) – 45:39.
Греция (21) – Болгария (12) – 23:45.
Германия (13) – Великобритания (20) – 45:39.
Египет (19) – Алжир (14) – 45:32.
Азербайджан (11) – Сингапур (22) – 45:33.
Грузия (27) – США (6) – 24:45.
Италия (7) – Иран (26) – 45:23.
Индия (23) – Испания (10) – 34:45.
Гонконг (15) – Канада (18) – 45:31.

Календарь ЧМ-2025 по фехтованию
Медальный зачёт ЧМ-2025 по фехтованию
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