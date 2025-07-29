Кэти Ледеки прокомментировала историческую победу на чемпионате мира — 2025
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Девятикратная олимпийская чемпионка, американская пловчиха Кэти Ледеки прокомментировала победу на дистанции 1500 м вольным стилем на чемпионате мира – 2025, который проходит в Сингапуре.
Водные виды спорта. ЧМ-2025. Плавание
Женщины. 1500 м вольный стиль
29 июля 2025, вторник. 14:15 МСК
Окончено
1
Кэти Ледеки
США
15:26.44
2
Симона Квадарелла
Италия
+5.35
3
Лани Паллистер
Австралия
+14.74
«Это дистанция, на которой я установила свой первый мировой рекорд. Я люблю эту дисциплину, у меня очень много воспоминаний связаны именно с 1500 м, и я рада снова на ней одержать победу», — сказала Ледеки после победного заплыва.
Для Ледеки эта победа стала 22-й на чемпионатах мира по водным видам спорта. Это рекордный показатель у женщин. Кэти превзошла по общему числу золотых медалей легендарную российскую синхронистку Светлану Ромашину, которая за свою карьеру завоевала 21 титул чемпионки мира в индивидуальных и групповых видах.
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