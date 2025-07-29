Кэти Ледеки прокомментировала историческую победу на чемпионате мира — 2025

Девятикратная олимпийская чемпионка, американская пловчиха Кэти Ледеки прокомментировала победу на дистанции 1500 м вольным стилем на чемпионате мира – 2025, который проходит в Сингапуре.

«Это дистанция, на которой я установила свой первый мировой рекорд. Я люблю эту дисциплину, у меня очень много воспоминаний связаны именно с 1500 м, и я рада снова на ней одержать победу», — сказала Ледеки после победного заплыва.

Для Ледеки эта победа стала 22-й на чемпионатах мира по водным видам спорта. Это рекордный показатель у женщин. Кэти превзошла по общему числу золотых медалей легендарную российскую синхронистку Светлану Ромашину, которая за свою карьеру завоевала 21 титул чемпионки мира в индивидуальных и групповых видах.