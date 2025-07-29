Российский регбист Иван Бесков продлил контракт с французским «Аннеси»

Пресс-служба французского регбийного клуба «Аннеси» сообщила о продлении контракта с 22-летним россиянином Иваном Бесковым ещё на один год.

В сезоне-2024/2025 Бесков стабильно выходил в стартовом составе и помог команде пробиться в четвертьфинал лиги Федераль-2. В новом сезоне команда примет участие уже в лиге Федераль-1, которая является пятой по значимости во Франции.

«Наш российский столб, прибывший прошлым летом из «Орийака», остаётся на ещё один сезон в клубе, чтобы показать свою свежесть и силу на газонах Федераль-1», — говорится в сообщении клуба.

Иван Бесков переехал во Францию в 2020 году в возрасте 17 лет в клуб «Орийак», который выступает в лиге Pro D2 — втором по силе в стране. Иван преимущественно выступал за молодёжную команду, но при этом принимал участие в тренировках с основным составом. В прошлом сезоне россиянин перебрался в «Аннеси», в основе которого смог закрепиться.