Женский «Тур де Франс» — 2025, 5-й этап: во сколько начало, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 30 июля, в рамках женской веломногодневки «Тур де Франс» — 2025 пройдёт пятый, самый протяжённый в маршруте этап (166 км, Шаснёй-дю-Пуату → Гере). Старт назначен на 16:25 мск.

Велогонщицам предстоит проехать 166 км с 1800 м набора высоты, большая часть которого сосредоточена на последних 40 км. За семь км до финиша спортсменкам предстоит прохождение подъёма третьей категории 2,8 км с 5,4%.

Отметим, что после четырёх этапов «Тур де Франс» у женщин в генеральной классификации лидирует нидерландка Марианна Вос из Team Visma | Lease a Bike.