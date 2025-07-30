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Женский «Тур де Франс» — 2025, 5-й этап: во сколько начало, где смотреть прямую трансляцию

Женский «Тур де Франс» — 2025, 5-й этап: во сколько начало, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 30 июля, в рамках женской веломногодневки «Тур де Франс» — 2025 пройдёт пятый, самый протяжённый в маршруте этап (166 км, Шаснёй-дю-Пуату → Гере). Старт назначен на 16:25 мск.

Права на трансляцию женской веломногодневки «Тур де Франс» — 2025 в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Велогонщицам предстоит проехать 166 км с 1800 м набора высоты, большая часть которого сосредоточена на последних 40 км. За семь км до финиша спортсменкам предстоит прохождение подъёма третьей категории 2,8 км с 5,4%.

Отметим, что после четырёх этапов «Тур де Франс» у женщин в генеральной классификации лидирует нидерландка Марианна Вос из Team Visma | Lease a Bike.

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