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Мирон Лифинцев, ЧМ-2025: на какие медали ещё претендует, когда следующий старт

Мирон Лифинцев, ЧМ-2025: на какие медали ещё претендует, когда следующий старт
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Во вторник, 29 июля, пятикратный чемпион мира по плаванию на короткой воде Мирон Лифинцев выступил на чемпионате мира — 2025 по водным видам спорта на дистанции 100 м на спине. Россиянин финишировал седьмым с результатом 52,51. Победу одержал южноафриканец Питер Кётце с результатом 51,85.

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Плавание
Мужчины. 100 м на спине
29 июля 2025, вторник. 15:04 МСК
Окончено
1
Питер Кётце
ЮАР
51.85
2
Томас Чеккон
Италия
+0.05
3
Йоанн Ндойе-Бруар
Франция
+0.07

На ЧМ-2025 Мирон Лифинцев завершил выступление в личных дистанциях. При этом он ещё может выступить в эстафетах. В рамках соревнований с участием российских атлетов ещё состоятся мужская комплексная эстафета 4x100 м, смешанная эстафета 4х100 м свободным стилем, а также смешанная комплексная эстафета 4х100 м.

Чемпионат мира по водным видам спорта в Сингапуре проходит с 11 июля по 3 августа. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.

Календарь ЧМ-2025 по водным видам спорта
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