Мирон Лифинцев, ЧМ-2025: на какие медали ещё претендует, когда следующий старт

Во вторник, 29 июля, пятикратный чемпион мира по плаванию на короткой воде Мирон Лифинцев выступил на чемпионате мира — 2025 по водным видам спорта на дистанции 100 м на спине. Россиянин финишировал седьмым с результатом 52,51. Победу одержал южноафриканец Питер Кётце с результатом 51,85.

На ЧМ-2025 Мирон Лифинцев завершил выступление в личных дистанциях. При этом он ещё может выступить в эстафетах. В рамках соревнований с участием российских атлетов ещё состоятся мужская комплексная эстафета 4x100 м, смешанная эстафета 4х100 м свободным стилем, а также смешанная комплексная эстафета 4х100 м.

Чемпионат мира по водным видам спорта в Сингапуре проходит с 11 июля по 3 августа. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.