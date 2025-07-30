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Горносько собрала всё золото, Щенятская примеряла корону. Фото турнира «Хрустальная роза»

Горносько собрала всё золото, Щенятская примеряла корону. Фото турнира «Хрустальная роза»
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27 июля в Минске, во Дворце художественной гимнастики, завершился международный турнир «Хрустальная роза — Гран-при Хелена Валери», участие в котором приняли около 400 спортсменок из 15 стран.

Лучшие фото с турнира «Хрустальная роза» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дарьи Кузовлевой.

Среди сениорок победы во всех четырёх упражнениях одержала лидер сборной Беларуси Алина Горносько, которая накануне была сильнейшей в многоборье. Серебряные медали также завоевали белоруски: Анастасия Салос (обруч, мяч, булавы) и Дарья Веренич (лента).

Сениорка сборной команды России Милена Щенятская стала бронзовым призёром в многоборье и завоевала три медали того же достоинства в упражнениях с булавами, мячом и обручем.

В соревнованиях юниорок три золотые медали завоевала белоруска Кира Бабкевич (многоборье, обруч и лента). Дважды на высшую ступень пьедестала почёта поднялась российская гимнастка Николь Римарачин Диас, ставшая лучшей в соревнованиях с булавами и с мячом. Также на её счету серебро в многоборье и в упражнении с обручем. Ещё одна россиянка Каролина Тарасова стала третьей в многоборье и выиграла три медали в отдельных упражнениях.

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