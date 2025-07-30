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Егор Корнев вышел в 1/2 финала ЧМ-2025 по водным видам спорта с третьим результатом

Егор Корнев вышел в 1/2 финала ЧМ-2025 по водным видам спорта с третьим результатом
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В Сингапуре с 11 июля по 3 августа проходит чемпионат мира по водным видам спорта. 21-летний пловец Егор Корнев вышел в 1/2 финала ЧМ-2025, показав результат 47,51 в заплыве на 100 м вольным стилем. Корнев выиграл у всего заплыва первые 15 м и показал самое быстрое начало среди всех участников (22,47).

ЧМ-2025 — 22-й чемпионат под эгидой Международной федерации плавания (FINA), который проходит в Сингапуре с 11 июля по 3 августа 2025 года. Изначально турнир должен был пройти в Казани, но 9 февраля 2023 года был перенесён в Сингапур из-за ситуации на Украине.

Белорусские и российские спортсмены, как и на предшествующем чемпионате мира по плаванию на короткой воде — 2024, были допущены в нейтральном статусе.

Календарь чм-2025 по водным видам спорта
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