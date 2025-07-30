Минаков занял 19-е место на чм-2025 по водным видам спорта в плавании в вольном стиле

В Сингапуре с 11 июля по 3 августа проходит чемпионат мира по водным видам спорта. 23-летний пловец Андрей Минаков занял 19-е место в заплыве на 100 м в вольном стиле, показав результат в 48,48.

ЧМ-2025 — 22-й чемпионат под эгидой Международной федерации плавания (FINA), который проходит в Сингапуре с 11 июля по 3 августа 2025 года. Изначально турнира должен был пройти в Казани, но 9 февраля 2023 года был перенесён в Сингапур из-за ситуации на Украине.

Белорусские и российские спортсмены, как и на предшествующем чемпионате мира по плаванию на короткой воде 2024, были допущены в нейтральном статусе.