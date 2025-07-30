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Семьянинов: честно говоря, думал что мы не пройдём в финал, следить было волнительно

Семьянинов: честно говоря, думал что мы не пройдём в финал, следить было волнительно
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Пловец Данил Семьянинов высказался о проходе нейтральных спортсменов в финал микст комбинированной эстафеты чемпионата мира — 2025 по водным видам спорта.

«Классные впечатления остались. Наслаждаюсь процессом, рад, что ставят в эстафеты. Мне здесь всё очень нравится. На соперников в заплыве не смотрим, нам не так важно, что не было сильных конкурентов в одном заплыве с нами. Честно говоря, думал даже, что мы не пройдём в финал. Следить за следующими заплывами, когда уже проплыл сам, крайне волнительно.

Всё равно прежде всего фокусируешься на себе и своих результатах, своей команде. Не думал о соперниках. Узнал ли о существовании каких-то новых стран? У меня всё в порядке с географией, такими вещами как Аруба и Марианские острова меня не удивить», – передаёт слова Семьянинова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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