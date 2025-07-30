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Клепикова высказалась о попадании в финал комбинированной микст-эстафеты

Клепикова высказалась о попадании в финал комбинированной микст-эстафеты
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20-летняя российская пловчиха Дарья Клепикова высказалась о попадании в финал комбинированной микст-эстафеты чемпионата мира — 2025 по водным видам спорта.

«Выдала максимум, всё что могла. Очень рада, что мы попали в финал, это такое облегчение! Мальчики уже не верили. Главная задача выполнена, готовимся к вечерней стадии. Я плыву и утром, и вечером, это тяжело, но что не сделаешь ради команды, ради результата», – передаёт слова Клепиковой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

ЧМ-2025 — 22-й чемпионат под эгидой Международной федерации плавания (FINA), который проходит в Сингапуре с 11 июля по 3 августа 2025 года. Изначально турнира должен был пройти в Казани, но 9 февраля 2023 года был перенесён в Сингапур из-за ситуации на Украине.

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