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Клепикова: есть ошибки, вижу их наглядно, сама понимаю – надо бороться за медаль

Клепикова: есть ошибки, вижу их наглядно, сама понимаю – надо бороться за медаль
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20-летняя российская пловчиха Дарья Клепикова высказалась высказалась о своём выступлении на чемпионате мира — 2025 по водным видам спорта.

«Улучшила свой результат на сотке баттерфляем очень хорошо, скажем честно, никто не ожидал, что я смогу так проплыть. Знал только мой тренер и я, никто не предполагал. Все пишут, поздравляют, но вместе с тем пишут надо бороться было за медаль… Мысленно я и сама понимаю, что надо, я хочу. От себя я требую очень многого… Обидно, что немного совсем не дотянула, но впереди есть 100 вольным стилем, есть эстафета, где также буду стараться. Прогрессирую в своих результатах и этому рада.

Есть ошибки, я их вижу наглядно. Но и хорошо, что они есть. Их можно исправить и плыть ещё быстрее. Мне нравится, что я приближаюсь к лидерам мирового плавания, стою рядом с ними. Конкурирую на равных. Проиграла две десятых – а это вообще ничто. И обида есть, и радость. Понимаю, что выдала всё, что от меня зависело», – передаёт слова Клепиковой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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