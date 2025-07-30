Клепикова: мы оказались не готовы к результатам на ЧМ. Всё гораздо серьёзнее

20-летняя российская пловчиха Дарья Клепикова подвела промежуточные итоги выступления на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре.

«Довольна собой, своим результатом. Думала если честно что проплыву хуже. И переход эстафеты был хороший, поэтому всё в порядке. Команда у нас сильная, но мы плыли одни, поэтому было волнительно. Всё равно влияет отсутствие хорошего спарринг-партнёра, конкуренция высокая и решают сотые. Понятно, что нужно плыть самим, раз такие условия, в результате справились неплохо. После неудачи парней в кролевой эстафете ответственность выросла, у нас теперь нет ни капли права на ошибку. Всё куда серьёзнее, чем мы предполагали. Результаты не то, что удивляют, просто мы оказались к ним не до конца готовы. Ещё много дистанций, проплыла половину, ещё плыть столько же», – сказала Клепикова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Чемпионат мира-2025 проходит в Сингапуре с 11 июля по 3 августа. Изначально турнир должен был пройти в Казани, но в 2023 году был перенесён по решению FINA.