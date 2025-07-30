Руслан Терновой: досадно, что один балл отделил нас от золота

Призёр чемпионата Европы Руслан Терновой поделился эмоциями после завоевания серебра на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. Напомним, в синхронных прыжках с 10-метровой вышки он вместе с Никитой Шлейхером уступил китайскому дуэту китайцам Чжу Цзыфэну и Чэн Цзылуну менее балла.

«В целом мы очень довольны. Свою программу прошли достойно. Досадно, что один балл отделил нас от золота и что последний прыжок мы смазали. Немного не хватило до победы… За это обидно», — сказал Терновой в эфире «Матч ТВ».

ЧМ-2025 — 22-й чемпионат под эгидой Международной федерации плавания (FINA), который проходит в Сингапуре с 11 июля по 3 августа 2025 года.