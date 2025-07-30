Чемпионат мира по фехтованию — 2025: расписание на 30 июля

Сегодня, 30 июля, в Тбилиси (Грузия) в рамках чемпионата мира — 2025 по фехтованию состоятся финальные раунды в мужской командной шпаге и женской командной сабле. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием очередного соревновательного дня.

Фехтование. Чемпионат мира — 2025. Тбилиси (Грузия). Расписание 30 июля (время московское):

12:15. Мужчины, командная шпага, за 3-е место, финал.

17:40. Женщины, командная сабля, за 3-е место, финал.

Чемпионат мира по фехтованию проходит в Тбилиси с 22 по 30 июля. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе. Сборная России выступает на турнире в полном составе впервые с 2019 года.