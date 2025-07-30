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Российские саблистки проиграли Китаю в 1/8 финала командного турнира ЧМ-2025

Российские саблистки проиграли Китаю в 1/8 финала командного турнира ЧМ-2025
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Российские саблистки Яна Егорян, Софья Великая и Ольга Никитина не смогли выйти в четвертьфинал командного турнира на чемпионате мира — 2025 по фехтованию, который проходит в Тбилиси (Грузия). В 1/8 финала они проиграли команде Китая со счётом 39:45.

На данный момент сборная России занимает четвёртое место в медальном зачёте. Таблицу лидеров возглавляют США. Второе место занимает команда Италии. Замыкает первую тройку Франция.

Чемпионат мира по фехтованию проходит в Тбилиси с 22 по 30 июля. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе. Сборная России выступает на турнире в полном составе впервые с 2019 года.

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