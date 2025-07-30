Российские спортсмены завоевали три медали по итогам ЧМ-2025 по фехтованию

Российские спортсмены завершили своё выступление на чемпионате мира — 2025 по фехтованию, который проходит в Тбилиси (Грузия). По итогам турнира они завоевали три медали.

Саблистка Яна Егорян выиграла золотую медаль в индивидуальных соревнованиях, Кирилл Бородачёв завоевал серебро в соревновании рапиристов, а шпажистки Кристина Ясинская, Айзанат Муртазаева, Милен Бавуге Хабимана и Яна Бекмурзова стали вторыми в командном турнире.

Чемпионат мира по фехтованию проходит в Тбилиси с 22 по 30 июля. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе. Сборная России выступает на турнире в полном составе впервые с 2019 года.